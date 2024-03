La terre des femmes

María Sánchez est vétérinaire de campagne, poétesse et activiste. Née en Andalousie, elle raconte la vérité d'un quotidien voué à la terre et à la défense des femmes paysannes qui oeuvrent en silence. A travers ce récit à la fois intime, familial et politique, elle nous invite à un concevoir un féminisme qui n'oublie aucun territoire. Mais aussi à retrouver un contact authentique, affectif, avec la nature et tout ce qui, dans le monde rural, donne du sens à la vie ensemble. Véritable phénomène en Espagne, ce livre offre une cartographie bouleversante, délicate et amoureuse d'un monde qui se refuse à mourir.