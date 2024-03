Le Traité des cinq roues. et autres textes Miyamoto Musashi œuvres complètes

Le classique japonais de la stratégie par le plus grand Samouraï de tous les temps, Miyamoto Musahsi, ainsi que la totalité de ses écrits pour la première fois réunis. Un indispensable pour tous les pratiquants d'art martiaux et un incontournable pour toute personne intéressée par la stratégie. Dans une excellente traduction d'Alexander Bennett, 7e Dan de Kendo, et dans une élégante édition reliée avec illustrations.