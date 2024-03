Cultivez votre différence - Les 22 secrets de la famille Addams

Nous avons tous été un jour ou l'autre confronté au regard de l'autre, à ce sentiment terrible, presque abyssal, d'être différent, anormal, en marge de la société. Cette sensation incite bien souvent à la honte et au besoin de cacher notre vraie nature. La Famille Addams est LA figure universelle de la pop culture pour parler de la différence et des secrets pour l'assumer et la cultiver. Quelles que soient les adaptations qui en ont été faites, elle est sans nul doute possible l'étendard des marginaux, des originaux, des " autres ". Chacun de ses membres porte une ou des différences qu'il arbore avec fierté, cultivant sa personnalité hors du commun, sans jamais écraser les autres. Dans cet ouvrage, nous allons voir comment la Famille Addams assume ses différences, les postures qu'elle adopte et les solutions qu'elle peut nous transmettre pour vivre enfin ce que et qui nous sommes avec assurance et fierté. Alors cultivez votre différence, faites-en une force !