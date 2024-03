N'y a-t-il pas un prix à payer à force de jouer avec les faux-semblants ? Isla régit sa carrière avec ambition et détermination. Austère et solitaire, sa vie tourne autour d'une seule chose, le titre de directrice qu'elle convoite. Pour l'obtenir, elle est prête à tout... même à mentir à son patron en prétendant être fiancée. Elle va jusqu'à lui affirmer qu'elle sera accompagnée lors du week-end organisé dans le cadre de son boulot. Si seulement son meilleur ami avait accepté de jouer ce rôle... elle n'aurait pas eu à se soumettre à la proposition de sa soeur, laquelle se révèle encore plus douteuse que son imposture : utiliser Eliot, son propre petit ami. Pire, Isla le méprise. Avec sa barbe apparente, ses tatouages et son attitude désinvolte, Eliot est à l'exact opposé de l'image qu'elle se fait de l'homme parfait. Outrageusement sexy, il n'a de cesse de souffler le chaud et le froid. Non seulement il ébranle toutes ses convictions, mais il met également à mal sa vulnérabilité. Face à son équipe, Isla doit jouer la fiancée amoureuse, et il faut avouer que résister à Eliot devient de plus en plus difficile. Qu'advient-il lorsque le mensonge fait face à la vérité et que les incertitudes se tissent au rythme d'une attirance interdite ?