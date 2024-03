Comprendre toute la finance. L’essentiel de la finance d’entreprise pour tous

Ce best-seller vous fera découvrir la finance de manière progressive... et sans complexe. Particulièrement pédagogique, il traite l'essentiel des thèmes de la discipline avec une écriture précise, un style clair, et un vocabulaire accessible. Son originalité repose sur son style alerte et humoristique, ses dialogues entre un professeur et un élève imaginaire, ses exemples souvent issus du cinéma ou de la littérature, et la qualité de ses résumés. Parfaitement revue, cette nouvelle édition propose des compléments sur les évolutions récentes, en particulier la hausse des prix sur l'investissement et son impact, et l'essor de la finance durable.