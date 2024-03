Titre professionnel ADVF Activités 1, 2 et 3. Préparation complète pour réussir sa formation, 8e édition

L'assistant de vie aux familles (ADVF) exerce auprès de familles, de personnes dites " fragilisées " ou " sensibles " (jeunes enfants, personnes malades, en situation de handicap, personnes âgées). Ce titre professionnel se décline en 3 activités regroupant 13 compétences : Activité 1 - Entretenir le logement et le linge d'un particulier. Activité 2 - Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien Activité 3 - Relayer les parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile Pour réussir cette formation, l'ouvrage propose : toutes les informations nécessaires sur la formation et le métier ; les connaissances indispensables associées à chaque activité et compétence ; les techniques professionnelles à mobiliser ; de nombreux exemples de mises en situation et de cas concrets.