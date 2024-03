Dans cette autre Amérique de 1893, New York fait partie des Etats-Libres où l'on peut vivre et aimer selon son coeur, au moins en apparence. Le jeune et fragile héritier d'une famille distinguée de Washington Square résiste ainsi à un mariage arrangé avec un prétendant de son milieu après être tombé sous le charme d'un professeur de musique désargenté. A New York en 1993, dans une ville marquée par le sida, un jeune Hawaïen partage sa vie avec un homme plus âgé et plus riche tout en lui cachant son enfance troublée et le destin de son père. En 2093, dans un monde déchiré par les épidémies et gouverné par des régimes totalitaires, la petite-fille d'un scientifique influent tente de vivre sans son grand-père - et de résoudre le mystère des absences régulières de son mari. Une maison de ville à Washington Square, trois siècles, trois destins. Les échos et résonances entre ces trois histoires enrichissent un roman qui devient une symphonie bouleversante. La maladie et le prix à payer pour s'en protéger, la droiture des puissants et celle des révolutionnaires, l'aspiration à trouver un paradis terrestre et la prise de conscience qu'il n'existe pas - voilà quelques-uns des thèmes qui traversent ce grand roman, d'une puissance émotionnelle rare. Vers le paradis est porté par l'empathie exceptionnelle de Hanya Yanagihara pour ses personnages, ces êtres frappés par la douleur et mus par le désir brûlant de protéger ceux qu'ils aiment.