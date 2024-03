Génies mode d’emploi. Edition revue et augmentée

Ceci n'est pas un livre, c'est un stimulateur d'intelligence ! Aujourd'hui, dans un monde qui change vite, le futur appartient à celles et ceux qui auront l'esprit le plus ouvert : imaginer l'impossible comme John Lennon, donner forme à ses émotions comme Frida Kahlo, penser à l'envers comme Nicolas Copernic, créer un univers personnel comme Yayoi Kusama ou partager ses découvertes comme Marie Curie... Dans ce livre passionnant, 33 génies du monde entier et d'époques différentes, artistes, scientifiques, penseur·euse·s ou écrivain·e·s te confient leurs secrets pour être plus créatif·ive. A toi de mettre en pratique leurs idées dans ta vie de tous les jours grâce aux nombreux jeux et activités proposés dans cet ouvrage.