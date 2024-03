Mes bracelets multirangs célestes. Coffret avec accessoires

Tout le matériel nécessaire pour réaliser 4 bracelets multi-rangs célestes dans une ambiance colorée pastel. Perles de rocaille, perles acryliques, 1 mini pompon, 1 breloque par bracelet (lune, oiseau, soleil et étoile), des rubans de différentes couleurs, du fil de jade, des fermoirs griffes et un livre explicatif de 12 pages avec des pas-à-pas détaillés et tout en photos.