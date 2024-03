Pars à ta rencontre. Le manuel de découverte de soi, + de 50 exercices

Nous tombons tous dans des habitudes et des schémas conditionnés -produits de notre passé - qui conduisent à des cycles de blocage, de douleur et d'autodestruction. Nous avons également la capacité innée de nous éveiller et de modifier les comportements qui ne nous servent plus, nous permettant ainsi d'accéder aux versions les plus élevées de nous-mêmes. En observant objectivement et avec compassion les schémas physiques, mentaux et émotionnels qui remplissent nos journées et créent notre moi actuel, nous pouvons voir plus clairement ce que nous ne souhaitons pas emporter dans le futur. En vous servant de ce manuel et en étant témoin de vos habitudes par défaut - du sommeil au mouvement, en passant par l'alimentation, la réactivité émotionnelle et les croyances fondamentales - vous n'aurez plus jamais à vous demander : "Mais par où commencer ? " Pars à ta rencontre est un guide révolutionnaire, un compagnon aimable et encourageant et un chef-d'oeuvre complet de compréhension de soi qui transformera radicalement votre travail intérieur et votre monde extérieur.