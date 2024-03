Pardonner est le fruit d'un long processus de maturation chez l'homme, de pas mal d'efforts aussi. Ce fruit n'est pas spontané. Nous avons un long chemin à parcourir et pas mal d'obstacles à franchir. Pardonner n'est possible qu'à celui qui regarde dans son passé les moments où il a personnellement expérimenté le pardon. Celui qui n'a jamais connu de pardon, peut difficilement l'accorder. Seul le souvenir des moments de pardon reçu peut le porter à ne pas considérer le geste de pardon comme en quelques sorte subtilisé ou extorqué. Etre pardonné procure un sentiment indicible. Un sentiment qui ne ressemble à aucun autre : celui d'être aimé comme on ne l'est nulle part ailleurs. C'est une joie qu'on ne connaît ni dans la reconnaissance, ni dans les félicitations à l'occasion d'une réussite, ni lors des retrouvailles d'un ami. C'est autre chose et beaucoup plus.