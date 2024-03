Le grand guide Marabout du Scrabble

Débutant, amateur ou joueur chevronné, vous voulez améliorer vos performances et devenir imbattable au Scrabble® ? Cet ouvrage est fait pour vous ! Un champion vous explique la meilleure technique pour gagner : Une sélection des mots utiles au scrabbleur, avec leurs dérivés et leurs anagrammes. Une liste de mots qui comportent une ou plusieurs lettres chères. L'usage astucieux des préfixes et des suffixes. Le règlement et son commentaire.