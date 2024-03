1480. Tenochtitlan (Mexico), capitale de l'empire aztèque. Acatl, grand prêtre des morts, s'entaille le lobe des oreilles pour fournir le "sang vif" nécessaire au service funéraire... La routine ! Pendant ce temps, une liaison interdite est sur le point de se nouer entre Eleuia, prêtresse aussi ambitieuse qu'imprudente, et Neutemoc, guerrier jaguar issu de l'élite des combattants et frère du grand prêtre ; mais lorsque Eleuia disparaît, laissant derrière elle des traînées de sang et des traces magiques, Neutemoc est évidemment suspecté. Roman de fantasy historique passionnant, aux personnages à la fois si lointains et si proches, Serviteur des Enfers fait revivre un monde précolombien riche et complexe, où le plus haut degré de civilisation contraste avec des pratiques sacrificielles omniprésentes.