La ronde autour du puits

Une jeune femme dynamique, en vacances avec sa famille, est victime d'un grave accident de voiture sur une petite route tranquille près de Royan. Traumatisme crânien et amnésie viennent tout à coup disloquer une vie et une personnalité qui semblaient si établies, si consistantes. Echappant de peu au tirage d'une loterie métaphysique, Claire est épargnée par la mort et doit se reconstruire, presque à partir de rien : elle se découvre un mari, deux enfants, deux métiers, que le trou noir de sa mémoire avait engloutis... Au fil des quelques semaines sur lesquelles se déroule l'intrigue du roman, Claire se recompose, à coups de rêves et d'implosions de mémoire, comme un puzzle vivant. Dans l'environnement charentais ou parisien, et jusqu'à Madagascar ou en Tunisie, cette remontée en surface de sa vie d'avant fait aussi surgir d'autres failles, plus irrémédiables. Le résultat de ce singulier voyage dans la mémoire est imprégné d'étrangeté, coloré par une indéfinissable angoisse, une sourde attente qui tient le lecteur en haleine jusqu'aux clés finales, qui lui appartiennent autant qu'à l'héroïne.