L’intelligence collective au service de la transformation des entreprises

Les projets de transformation, parce qu'ils mettent en mouvement plusieurs parties interdépendantes, concernent l'organisation dans son ensemble. Se focaliser uniquement sur les managers pour faire évoluer les organisations, n'est pas suffisant. Il faut réfléchir à donner du pouvoir à l'organisation dans son ensemble, à chacune de ses composantes. C'est à partir de cette analyse que s'est développé un engouement puissant pour l'intelligence collective. Ce livre relie explicitement les concepts d'intelligence collective et de transformation des organisations. L'autrice est consultante, enseignante et formatrice. Elle s'appuie sur ses années d'expérience et son expertise pour proposer un contenu à la fois riche en concepts et en exemples (travaux de recherche dans les domaines de la sociologie, biologie, neurosciences, psychiatrie, philosophie, sciences de gestion), et pratique (nombreux encadrés méthodologiques, outils). Le livre est progressif et traite de la transformation depuis ses prémices (raisons de la transformation, objectifs, culture) jusqu'à ses résultats (développement individuel et collectif), en passant par les conditions d'une mise en oeuvre réussie (force du collectif, diversité, complémentarité).