Crime, genre et châtiment. Hommes et femmes face à la justice au Moyen Age

Jamais indifférent aux différences sociales (âge, renommée, statut social, niveau de fortune, sexe, etc.), ce livre étudie les crimes, les procès judiciaires et les châtiments des femmes et des hommes dans l'Occident des quatre derniers siècles médiévaux. Dans les sources judiciaires, la présence des femmes est toujours inférieure à celle des hommes. Le délit n'est pas déterminé par l'appartenance sexuée, mais il prend des formes masculines ou féminines, car la justice ne manifeste pas les mêmes attentes vis-à-vis des hommes et des femmes, assignés à des statuts et des rôles sociaux différents. La forte hiérarchie des peines est la même pour les deux sexes, de la peine pécuniaire à la peine capitale. Lorsqu'elles commettent des petits délits, les femmes sont parfois punies " à moitié de peine " , mais cette mansuétude disparaît pour les crimes les plus graves. Elles sont exceptionnellement pendues ou décapitées mais périssent sur le bûcher, sont noyées ou enfouies vivantes. En prenant au sérieux les régimes de genre des sociétés de la fin du Moyen Age, cet ouvrage propose donc une histoire de la justice à hauteur de femme et d'homme.