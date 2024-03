La has been compagnie. Inventons une entreprise en phase avec notre époque.

De la grande démission aux démissions silencieuses, le désir d'entreprise s'étiole. Nous ne sommes pas devenus plus fainéants, nous sommes devenus plus exigeants sur la place à donner au travail. Mais la vraie rupture n'est pas là. Il existe une fracture plus profonde. Celle des entreprises "jupitériennes" dans une société qui aspire à plus de démocratie participative. Elles sont contrôlantes dans un monde épris de liberté, structurées par des chaines de commandement quand c'est l'influence qui dirige les communautés. Malgré leurs efforts pour se transformer, les entreprises deviennent anachroniques. Dépassées en faisant encore du profit une finalité, quand ce n'est qu'une manière de financer le progrès. Démodées en continuant de croire qu'elles sont un lieu où l'on se réuni pour produire, alors qu'elles doivent devenir un projet que l'on rejoint pour s'accomplir. Liberté, utilité, humanité, voilà la devise qui doit les inspirer si elles veulent rester dans le vent. -------------- Tous les chapitrces sont structurés ainsi : - Décryptage : analyse du phénomène social/sociétal. - Décalage : identification des impacts sur l'entreprise et des décalages/ruptures que cela génère. - Témoignage : Un dirigeant partage son point de vue et donne des perspectives. - Prototypage : Quelques pistes de solutions pour réinventer une entreprise d'avant-garde. --------------