Publié en 1834, On ne badine pas avec l'amour mérite bien son appellation de "proverbe" . Au sortir de brillantes études, le jeune et fringant Perdican rentre chez son père, se heurte à la froideur de Camille, sa cousine, à qui il était destiné, courtise une jeune paysanne, ce qui précipite la catastrophe. La leçon est cruelle mais sans appel : si la jeunesse ne croit pas à l'amour, elle n'a plus rien à espérer. Une édition spéciale pour cette oeuvre de Musset qui vient d'entrer au programme du bac !