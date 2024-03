Louis Galloche (1670-1761). Un peintre de "poésie" au XVIIIe siècle

Oublié par l'histoire de l'art, Louis Galloche (Paris, 1670-1761) fut pourtant l'une des figures majeures de la peinture française au cours de la première moitié du XVIIIe siècle. Il décora des résidences aussi importantes que les châteaux royaux de Versailles, de Fontainebleau et du Trianon. Couronné par le titre de chancelier de l'Académie royale de peinture et sculpture, Louis Galloche eut des élèves voués à devenir célèbres tels François Lemoyne et Charles-Joseph Natoire. Ayant conçu des poésie semblables à celles du Titien, Louis Galloche avait surtout un sens de la beauté particulièrement prononcé. Les tableaux, dessins, et multiples documents d'archives qui ont été retrouvés par François Marandet font ainsi redécouvrir, à travers cette toute première monographie consacrée à Louis Galloche, l'oeuvre et l'itinéraire d'un des meilleurs artistes français de sa génération.