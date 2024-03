Les filles du lac Tome 2 : Le temps du courage

En 1918, sur les magnifiques rives du lac de Constance, la guerre se termine enfin. En quelques années la vie a bien changé, notamment pour la jeune Lilly qui s'est mariée pendant la guerre avec Arno, l'héritier d'un empire industriel de produits cosmétiques. Mais Arno n'est toujours pas revenu du front. Et Lilly désespère : l'homme qu'elle aime est-il mort, prisonnier ou blessé ? Alors que s'éloigne chaque jour un peu plus l'espoir de le revoir, la jeune femme doit prendre le destin de la famille sur ses épaules. Elle se lance dans la gestion de l'entreprise et crée sa propre ligne de cosmétiques. Et pourquoi n'accepterait-elle pas l'aide du mystérieux et séduisant Felix ? Dans cette période troublée, la vie de Lilly est bien compliquée et elle devra faire preuve d'un courage implacable lorsque viendra l'heure de prendre des décisions lourdes de conséquences...