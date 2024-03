Les dieux du campus Tome 5 : Silas

Silas Daugherty n'avait pas vraiment prévu de se retrouver sur le campus de Saint Charles. Tout comme il ne pouvait pas refuser l'opportunité en or qui lui a été offerte de rejoindre l'équipe de hockey de l'université. A présent loin de sa famille, il n'a d'autre choix que de sortir de sa coquille et de se faire de nouveaux amis. Il ne pourra pas toujours compter sur sa soeur, Nyx, pour être son pilier. Ce qu'il avait encore moins prévu, c'est sa rencontre avec Eva. Eva, qui ne sait plus vraiment comment sourire, après l'épreuve de cet été. La jeune fille solaire que tout le monde connaît s'est renfermée sur elle-même, a du mal à aller de l'avant, à réapprendre à faire confiance. Jusqu'à Silas. Entre eux, c'est comme une évidence. Doucement, ils vont se rapprocher, s'apprivoiser. Et ce qui devait n'être qu'une forte amitié pourrait peut-être se transformer en un lien bien plus profond, qu'aucun d'eux n'avait envisagé.