Le silence selon Manon

Le harcèlement en ligne a pris de telles proportions que la police y consacre de plus en plus de moyens. Le commissaire Sébastien Mille, spécialiste de ces questions, s'intéresse de près aux manoeuvres des masculinistes qui se réunissent sur des forums où ils déversent leur haine des femmes. A Paris, les musiciens de Significant Youth sont agressés lors d'un concert par une poignée d'incels, ces célibataires involontaires qui détestent les valeurs humanistes et féministes défendues par le groupe. Cet épisode n'et que le prélude à un attentat beaucoup plus violent qui va bouleverser la vie du leader Yvan, de son frère Simon et de leur entourage. Il faudra à Sébastien Mille une obstination hors du commun pour identifier les coupables, d'autant plus insaisissables qu'ils savent être furtifs...