Astrologie et rituels magiques

Réveillez la sorcière qui est en vous ! Découvrez dans ce petit guide d'initiation à l'astrologie des rituels magiques ancestraux : en les pratiquant au fil des saisons, ils vous permettront de renouer avec vous-même et avec la puissance bienfaisante des éléments. Au rythme du Soleil et de la Lune, il est temps de célébrer 12 rituels entrant en résonnance avec les signes du zodiaque et le passage des planètes.