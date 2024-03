Ça va piquer !. Quelques indiscrétions professionnelles CDI, CDD, saisonnier

Vérité, sincérité, humour caustique sont des éléments indispensables pour vous raconter des situations professionnelles vécues ET réelles. Cet ouvrage qui ne dit QUE la vérité, risque de déranger ceux qui pourraient se reconnaitre, tout en étant particulièrement franc et actuel ! Oui, cela existe. Je raconte des expériences professionnelles abusives de façon humoristique et sarcastique.