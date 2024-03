Pour en finir avec le féminisme

Comment un couple vit-il le féminisme ? Un homme et une femme de culture et de générations distinctes que la vie et la foi ont unis nous livrent le passionnant dialogue de leurs pensées. Deux textes croisés qui se répondent. Deux visions du monde qui achoppent l'une sur l'autre mais aussi bâtissent l'une avec l'autre. Tout en estimant que le combat du féminisme est un des plus beaux de notre siècle et que, comme un parcours à bicyclette, il ne saurait s'arrêter sans chuter, les auteurs s'inquiètent de certains de ses excès et de ses dérives. Défendant aussi bien la galanterie à la française que le droit de se faire importuner ou la complicité et la complémentarité entre les sexes, les auteurs militent pour un féminisme à la française, qui nous éviterait la montée de la méfiance et de l'enfermement, la judiciarisation des rapports sociaux et la permanente injonction faite aux femmes d'être des wonder women, mères parfaites et travailleuses accomplies. Le féminisme doit également inclure les hommes sans lesquels le combat pour l'égalité ne saurait être gagné. Egalité ne veut cependant pas dire identité et chercher à "dégenrer" la société est une ineptie. De même l'émancipation du patriarcat ne saurait se confondre avec un prosélitisme pour l'exclusion des hommes de la vie des femmes.