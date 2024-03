La valise de monsieur li

La vie de Monsieur Li semble tenir dans une valise, et pourtant... Un album sur le thème de l'exil, pour ouvrir le dialogue en famille. Monsieur Li est toujours assis sur le même banc. On ne sait rien de lui, juste qu'il vient de loin. Pour tromper l'ennui, il découpe des morceaux de papier ou dessine avec ses mains des ombres d'animaux. En Chine, il était conteur. Il est entré dans le pays sans papiers ni permis. Mais un matin, Monsieur Li n'est plus là. Un passant dit l'avoir vu partir avec des policiers. Les enfants du quartier se questionnent...