La famille Landry Tome 2 : Perle

Après une enfance misérable dans les bayous, Ruby vit désormais dans la luxueuse propriété de son père à La Nouvelle-Orléans. Avec sa sœur jumelle, Gisèle, et sous la coupe de sa belle-mère, Daphné. Deux ennemies farouches qui ne perdent aucune occasion de l'humilier ou de la faire souffrir. Les deux jumelles sont envoyées dans un pensionnat pour y terminer leurs études. Là-bas, espère Ruby, elle trouvera la paix et le bonheur. Loin de son odieuse belle-mère, loin de ses origines honteuses. Peut-être même pourra-t-elle enfin gagner l'affection de sa sœur jumelle ? Hélas, elle déchante bien vite. La directrice du pensionnat est visiblement de connivence avec sa belle-mère et le calvaire de Ruby continue. Son unique amie, c'est Abby. Métisse, elle est rejetée de tous ! Ruby lui confie son espoir secret : Revoir Chris, le garçon qu'elle n'a jamais cessé d'aimer....