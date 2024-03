Comprendre la Seconde Guerre mondiale

A la fin des années 30, les Français assistent, inquiets et impuissants, à l'implacable montée du nazisme. Les accords de Munich, signés en septembre 1938, octroient à l'Europe un répit que les plus réalistes savent précaire. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Le 3, la France et l'Angleterre, qui avaient promis leur assistance à la Pologne, déclarent à leur tour la guerre à l'Allemagne. C'est le début d'un conflit qui embrasera le monde entier. Synthétique et clair, cet ouvrage permet de comprendre pourquoi et comment ce conflit a pu mobiliser plus de 100 millions de combattants de 61 nations et faire plus de 50 millions de morts, dont 6 millions de victimes juives exterminées dans les camps