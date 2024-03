Ouvre-toi ! Le livre-oracle - 60 sésames magiques pour s'ouvrir aux miracles de la vie

Ouvre-toi ! Ces deux mots sont un passeport précieux pour découvrir une nouvelle façon d'être, de penser et d'agir... Les 60 enseignements proposés dans ce livre-oracle par la spécialiste des arts divinatoires et du développement personnel, Carole-Anne Eschenazi, sont autant de "sésames magiques" qui vous aideront à intégrer la puissance de l'ouverture dans tous les domaines de votre vie. Grâce à leurs messages inspirants, aux actions concrètes qu'ils vous conseillent de mettre en place et aux mantras à vous répéter intérieurement, vous verrez votre vie se teinter de fluidité, de sérénité, de tolérance, d'espoir et de joie ! Vous êtes prêt·e ? Alors ouvrez une page au hasard et laissez le sésame vous guider !