Jean Gerson écrivain. De l'oeuvre latine et française à sa réception européenne

Figure intellectuelle et politique de premier plan au temps du Grand Schisme, le chancelier de l'Université de Paris Jean Gerson (1363-1429) a marqué de son influence l'histoire de l'Eglise et de la pensée scolastique. Il est l'auteur d'une oeuvre abondante transmise par une riche tradition manuscrite puis imprimée. Théologien et pédagogue attentif aux "simples gens", poète comptant parmi les principaux représentants du premier humanisme français, il reste méconnu comme écrivain. Le présent volume est le premier à considérer la dimension littéraire de l'oeuvre. Il rassemble vingt et une contributions éclairant les multiples facettes de l'écriture gersonienne et la variété de ses modèles, tant latins que vernaculaires. Il met aussi en évidence sa réception parfois polémique, de Rabelais aux jésuites et jusqu'aux temps modernes. L'ensemble de ces travaux invite au réexamen de l'oeuvre à la lumière des plus récentes enquêtes historiques, littéraires et codicologiques.