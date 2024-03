L’alchimie de l’Arbre - De la psychogénéalogie au transgénérationnel

Dans ce cheminement de la psychogénéalogie à la psychanalyse trans-générationnelle, l'auteure nous fait part, avec humanité et générosité, de près de vingt années de pratique et de recherches personnelles. En apprenant à utiliser le cercle temporel, l'empreinte de naissance et les grandes lois du transgénérationnel, dans le but de remonter à l'origine de nos souffrances, de réelles pépites se révèlent, dans un déroulement construit et profond guidant nos pas depuis le plomb de nos souffrances familiales vers l'or alchimique de notre futur. Si la première partie, "Alchimie de l'Arbre", nous donne les clefs de compréhension de cette pratique, la seconde, "Arbre alchimique", nous apprend à utiliser l'or de notre histoire par notre inconscient grâce à la pratique de la psychophanie et au travail de l'Ancêtre Guide. Ces approches visent à comprendre comment le passé familial peut influencer le présent et à trouver des moyens de s'en libérer pour créer un avenir plus épanouissant.