Récit d’un tour du monde intérieur. 12h21

En 2019, après un burn-out, Philippe Lardellier cesse son activité professionnelle pour réaliser le rêve de sa vie : parcourir le monde, seul, durant de longs mois. Profitant d'intenses moments de solitude, l'auteur s'autorise une introspection et revient sur les épisodes heureux et malheureux de sa vie. Ce périple devient alors une expérience métaphysique et une rencontre avec l'humanité. L'auteur ne cache rien et ne s'épargne pas. Après avoir connu la profusion, la gloire et les lauriers, il s'en est délesté pour trouver l'harmonie d'une vie pure et pleine de frugalité ; le luxe authentique. Puis, 12 h 21, un moment de plus où sa vie bascule et qui sonne aussi comme un nouveau départ. Cet ouvrage est une formidable boîte à outils pour comprendre l'autre, se comprendre soi-même, gérer sa vie au quotidien sous les auspices de l'énergie et d'un rapport authentique au monde, à la nature et aux autres.