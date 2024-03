P4 Wuhan - Mensonges & opération camouflage

Des expériences de "gain de fonction" sont souvent menées pour développer délibérément des agents pathogènes hautement virulents et facilement transmissibles, dans le but déclaré de mettre au point des vaccins préventifs contre les virus animaux avant qu'ils ne passent à l'homme. Plus insidieux encore est le caractère "à double usage" de ces recherches, spécifiquement orientées vers le développement d'armes biologiques. Ce livre révèle comment l'augmentation des dépenses du Gouvernement américain en matière de biosécurité après les attaques terroristes de 2001 a déclenché un plan visant à transformer l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), sous la direction du Dr Anthony Fauci, en une agence de facto du département de la Défense.