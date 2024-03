En 1790 paraissait un ouvrage majeur du courant illuministe, L'Homme de désir. L'auteur, Louis-Claude de Saint-Martin, en a été l'un des plus illustres représentants. Disciple de Martinès de Pasqually, mystique accompli et éminent théosophe, il se fit connaître sous le pseudonyme désormais célèbre : Le Philosophe Inconnu. S'adressant aux hommes et aux femmes de son temps, cet ouvrage est conçu de telle sorte qu'il puisse toucher le coeur de ses lecteurs, véritable sanctuaire du Temple intérieur, et raviver leur désir d'union avec le Divin. Progressivement, il les éclaire et les guide vers les sphères élevées de la Sagesse divine. L'Homme de désir fut une source d'inspiration pour nombre de poètes, romanciers, philosophes et mystiques aussi bien contemporains du Philosophe Inconnu que des deux derniers siècles. Ouvrage toujours actuel par la qualité de sa prose et la profondeur de son message, quasiment introuvable depuis quelques années, sa réimpression était devenue nécessaire pour en permettre la lecture et l'étude par un public plus large, hors du cercle restreint de l'ésotérisme et plus spécifiquement du Martinisme.