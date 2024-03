Les manifestations métapsychiques des animaux - 130 cas prouvant la médiumnité animale

Un livre essentiel pour les chercheurs, les curieux de l'au-delà et les amis des animaux ! Découvrez la première classification méthodique des phénomènes psychiques liés aux animaux dans cet ouvrage qui énonce une réalité démontrée : les animaux, tout comme les humains, survivent à leur mort physique et sont sensibles aux phénomènes psychiques. L'auteur, pionnier dans ses recherches, apporte un éclairage novateur sur les phénomènes de transcommunication. Il met notamment en avant la " loi de moindre résistance ", qui éclaire d'un regard neuf la façon dont l'information psychique est interprétée par celui qui la reçoit. Ce livre va au-delà de la simple énumération de faits émouvants et anecdotiques. Il propose des hypothèses cruciales pour les chercheurs exigeants. Bozzano, ancien positiviste converti à la parapsychologie, est un fervent défenseur de l'hypothèse de la survivance. Membre d'honneur de l'Institut Métapsychique International, il a rédigé de nombreux ouvrages, dont "Phénomènes psychiques au moment de la mort" et "La médiumnité polyglotte", publiés par JMG éditions. L'ouvrage se structure autour de sept catégories essentielles, explorant des sujets tels que les hallucinations télépathiques, les visions de fantômes humains, les prémonitions de mort chez les animaux, les phénomènes de hantise, les matérialisations d'animaux, etc. Ce livre est une étude révolutionnaire qui offre un nouvel éclairage sur la relation entre les animaux et les phénomènes psychiques.