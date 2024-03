L'école des petits monstres - Tome 3 - Le fantôme

Dans le monde des petits monstres, toutes les valeurs sont inversées par rapport à notre monde humain. L'école sert donc à apprendre à devenir bête et méchant et quelques élèves sont particulièrement doués. Ce n'est certes pas le cas du petit Boloss : il est super gentil et aimerait tant s'instruire. Régulièrement puni, il se sent un peu seul et se demande si, un jour, il trouvera des enfants qui lui ressemblent...