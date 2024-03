Chromatopsie (NED 2024)

Ca te va bien, cette couleur. Chromatopsie est un recueil détreintes, de corps en transition, qui se libèrent de ce qui les oppresse. Chaque personnage est en quête dun renouveau, dune identité, damour... Ils saffirment ou senferment, consciemment ou non, pour saccepter et vivre libres. Ils muent, au sens propre comme au figuré. Ils sobservent et sanalysent sous toutes les coutures, simposent et se dissèquent pour se comprendre et comprendre leur monde. A chaque couleur une histoire différente, qui sont autant de sensations traversées par les corps au fil des pages.