Les Poils de la colère

Oui, même les filles ont des poils ! A 13 ans, Vicdoux fait un constat terrible : les filles ont des poils ! Mais surtout, il faut s'en débarrasser à tout prix. Douze longues années d'épilation plus tard, elle prend la lourde décision de troquer rasoirs roses (0, 10 ct plus chers que les bleus), épilateurs électriques et autres cires dépilatoires contre crayons et stylet graphique : non seulement elle laisse ses poils pousser mais en plus de ça elle en parle librement sur Instagram ! Rapidement, les posts et les reels de Victoire divisent la communauté en deux types de commentateurs : la team "â¤" et la team "? ??? " . Il est donc grand temps de passer à l'étape supérieure : publier une BD afin d'enterrer pour de bon l'injonction à l'épilation !