Que s'est-il passé à Sainte-Soline ? Face aux lacunes du traitement médiatique des manifestations des 25 et 26 mars 2023, "Avoir vingt ans à Sainte-Soline" propose de restituer, par un jeu d'entretiens croisés avec celles et ceux qui y ont participé, une série de récits de ce week-end de mobilisation. Les histoires des jeunes militant·es sont entrecoupés de textes d'autres militant·es, journalistes ou chercheur·ses qui, à l'image d'Andreas Malm, ont participé à l'événement et livrent ici des points de vue variés sur les événements qui s'y sont déroulés.