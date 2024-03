Si j'étais un cheval

Vivre normalement comme tout enfant ? Manger à heure fixe ? Prendre son bain ? S'habiller ? Non merci. Vivre à l'allure d'un cheval, c'est bien mieux. L'inimaginable devient alors possible : - galoper toute la journée - veiller tard la nuit - porter sa soeur sur son dos pour aller à l'école - manger seulement quand on a faim - se rouler dans la boue les jours de pluie - être le premier choisi dans les équipes au sport Sophie Blackall nous emporte dans un spectacle visuel étonnant où un enfant imagine sa vie dans la peau d'un cheval. Un album qui met à l'honneur le pouvoir de l'imagination pour nous aider à naviguer dans le monde.