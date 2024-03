Casser du sucre à la pioche (NED 2024). Chroniques de la mort au travail

Mercredi 21 juin 2017. Il est 12h30. Eric Louis est d'après-midi sur le site industriel de Cristanol. Avec les autres cordistes, ils attendent pour relever l'équipe dont fait partie Quentin. La chaleur, la fatigue... et cette phrase, simple et définitive, qui vient nous claquer à la face : "On a perdu Quentin" . Eric Louis, cordiste, a publié deux textes, Casser du sucre à la pioche et On a perdu Quentin. Ce troisième récit clôt le triptyque. Il y raconte la suite de la mort de Quentin, le procès, la lutte pour la reconnaissance de la faute de la société qui l'embauchait. Dans ce troisième et dernier récit, l'auteur dresse un portrait tranchant de la justice comme une justice de classe.