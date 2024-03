A la table des peintres impressionnistes

Les impressionnistes ont beaucoup sillonné et peint la Normandie et Paris. Des restaurants, auberges, lieux sont restés bien imprégnés de cette atmosphère. Cet ouvrage répertorie donc Le Manoir des impressionnistes à Honfleur, l'Auberge Saint-Siméon, le Moulin de la Galette... Nous avons demandé aux chefs actuels de réinterpréter des plats s'inspirant de tableaux de Renoir, Monet, Manet, Caillebotte, et Pissarro. Une palette de lieux, recettes, tableaux où les couleurs et les ambiances se mélangent. 2. 14. 0. 0