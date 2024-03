Les Femmes qui me détestent

Qu'elle traite de son enfance tiraillée entre brutalité et amour ou de sa sexualité lesbienne hors-la-loi, la poésie insolente, touchante, cinglante et licencieuse de Dorothy Allison vise juste : elle dit ce qu'elle pense aux femmes qu'elle aime, avec colère et tendresse. Figure emblématique des Feminist Sex Wars, ou controverses féministes sur le sexe, elle a participé en 1982 au colloque de Barnard sur la sexualité, où elle a été accusée par des féministes antipornographie d'être une "terroriste antiféministe" . L'écrivaine leur répond dans ce recueil de poésie, son premier livre, matrice de toute son oeuvre. Cette première édition française est accompagnée d'une postface de Lucile Dumont, qui revient à la fois sur le contexte d'écriture du recueil et sur la manière dont la littérature se présente, pour Dorothy Allison, comme un espace de dialogue et un outil de résistance féministe.