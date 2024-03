Pourquoi ne connaissons-nous que l'histoire gaie de Montréal ? Où sont les espaces lesbiens dans cette ville ? A l'aide de numéros drag, de matériaux documentaires et de prises de parole de personnalités de la diversité sexuelle, Ciseaux ravive enfin la mémoire lesbienne de la métropole francophone, ville où la ferveur des luttes a longtemps inspiré les militantes d'un peu partout. Une pièce folle à lier qui entend se réapproprier tous les clichés lesbophobes, critiquer le patriarcat et faire connaître au grand public les combats oubliés, menés par les femmes. Un voyage festif et authentique au temps des premières revendications queer, où tout le monde est bienvenu.