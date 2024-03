L'assassin sort la nuit. "Un suspense insoutenable'" Olivia Gartner, L'esprit des lettres

Lorsqu'un enfant de six ans disparaît sans laisser de trace dans les rues animées de Paris, une onde de choc se propage à travers la ville. Les médias sont en ébullition et l'Elysée est en état d'alerte. La sécurité des citoyens est en jeu et le coupable doit être démasqué, peu importe le coût. Cependant, tous les suspects ne sont pas égaux... Alors que le Président de la République intervient personnellement dans l'enquête, les soupçons se portent sur un jeune migrant. Bernard, un ancien officier de police judiciaire désormais à la rue, se sent obligé d'agir. Il ne croit pas à la culpabilité du migrant. Armé de sa détermination et de son intuition, celui que l'on surnomme l'Ermite sillonne les rues de Paris, risquant sa vie pour retrouver l'enfant. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Qui tire vraiment les ficelles de cette enquête ? Et s'il était déjà trop tard ?