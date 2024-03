Minecraft - Coloriages Mob pixels - Creeper

24 incroyables coloriages pixels dans l'univers de Minecraft... spécial creeper ! Laisse libre cours à ton imagination de minecrafteur et colorie ces 24 illustrations 100% Minecraft ! Donne vie au creeper, le mob le plus emblématique de ton jeu préféré, en complétant les pixels. Invasion de creepers, creeper mignon, motif creeper terrifiant et surtout... EXPLOSION DE CREEPER ! Tu auras de quoi faire dans ce super livre de coloriage ! Et en bonus : plus de 20 stickers ! Un livre de coloriages non-officiel. Découvre aussi : Coloriages Pixel - 100% Minecraft et Coloriages Pixel - 100% Minecraft spécial Monstres ! et Coloriages Pixel - 100% Minecraft spécial Biomes !