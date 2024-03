La planète est morte mais les plus riches ont survécus en partant vers les étoiles. C'est le point de départ de ce récit dystopique brillamment conçu par Van Jensen et le dessinateur prodige Jesse Lonergan. Le monde a brûlé, et la société s'est effondrée, mais les plus riches et les puissants avaient un plan : une fusée en partance pour la planète habitable la plus proche. L'Arca est un luxueux navire spatial à l'image de ce dont cette supposée élite jouissait sur Terre. Après tout, que vaut de survivre sans bénéficier des avantages de son rang ? Tous leurs besoins sont satisfaits par de jeunes adolescents devenus esclaves en échange de la promesse d'une vie meilleure dans un nouveau monde. Mais depuis le coeur de l'Arca la jeune Perséphone découvre que l'avenir promis à la jeunesse est tout autre... Elle va devoir affronter ces milliardaires prêts à tout pour conserver leurs avantages. Ecrit par l'auteur primé Van Jensen (Green Lantern Corps, Superman : Man of Tomorrow, The Flash chez DC Comics, Two Dead en compagnie de Nate Powell et Cryptocracy avec Pete Woods) et dessinée par le prodige de la narration visuelle et du découpage Jesse Lonergan, acclamé pour ses travaux sur Hedra, Planet Paradise chez Image Comics et Miss Truesdale and the Fall of Hyperborea avec Mike Mignola, Arca est une lettre d'amour à la connaissance et à la jeunesse qui fera advenir le monde de demain.