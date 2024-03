1839-1911 : la Chine humiliée

De la première guerre de l'opium en 1839 à la chute du régime impérial en 1911, le lent déclin de la Chine des Qing a profité aux puissances occidentales, qui se sont taillé avantages commerciaux et concessions territoriales dans le Céleste Empire. Le Figaro Histoire revient sur cette histoire ponctuée de batailles, de coups d'Etat et de retournements de situation, qui nourrit toujours le récit national chinois. Les meilleurs spécialistes racontent ses épisodes fameux, comme le sac du palais d'Eté ou la révolte des Boxers, font revivre la figure de l'étonnante impératrice Cixi et retracent le tournage épique des 55 Jours de Pékin, qui accommoda à la sauce hollywoodienne l'épisode du siège des légations. Ils montrent aussi comment, à plus d'un siècle de distance, la Chine de Xi Jinping instrumentalise les "humiliations passées" pour alimenter le nationalisme agressif qui lui tient lieu d'idéologie de substitution. Au coeur d'une actualité marquée par la tension entre la France et les putschistes qui ont pris le pouvoir au Niger, Le Figaro Histoire revient sur soixante ans d'histoire de la Françafrique, qui a mêlé espoirs de développement africains et leviers de puissance français. Il vous emmène aussi admirer le trésor de Notre-Dame exposé au Louvre, explorer la grande illusion dont témoignent les châteaux de Louis II de Bavière, pousser enfin les portes du château de Villers-Cotterêts, où le président de la République s'apprête à inaugurer la Cité internationale de la langue française.