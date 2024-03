L'amazone du Cirio

Le narrateur, naguère professeur de français et romancier dilettante, a invité au Cirio, une brasserie bruxelloise, une collègue venue de Pologne. Ils y entrevoient une silhouette féminine et se mettent au défi de faire d'elle l'héroïne d'un roman. Ainsi, entre connivences, badinages et brocards, naît sous leur plume Elzbieta, enfant juive polonaise ayant échappé aux camps d'extermination qui ont englouti ses parents. Elle et Bogena, mère de substitution, peut-être cosaque et peut-être tzigane, fuient les troupes soviétiques à travers la Pologne et la Tchécoslovaquie, jusqu'à Vienne, tremplin vers Bruxelles, nous offrant un panorama de l'Europe centrale convulsionnée de l'après-guerre. Un roman gigogne, qui se construit sous le regard du lecteur dans la critique incessante et les repentirs, où les relations entre les deux coauteurs se calquent sur les aventures fictives de leurs personnages. Jacques Lefèbvre a présidé l'Association belge des Professeurs de Français. Huit années au cours desquelles il a donné des formations en Pologne, Slovaquie et République tchèque. Avant le présent ouvrage, il avait publié jusqu'ici quatre romans et un essai littéraire. Il est également artiste plasticien, notamment aquarelliste.