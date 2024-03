NOUVELLE EDITION Chefs-d'oeuvre flamands, Grand-Place, canaux et béguinage à Bruges, retable de L'Agneau mystique, place du marché, quai aux Herbes et cathédrale à Gand, gaufres, chocolat et waterzooï, estaminets et brasseries : suivez le guide ! LE GUIDE IDEAL DES COURTS SEJOURS 10 incontournables : tous les lieux à ne pas manquer Bruges et Gand autrement : des activités insolites pour sortir des sentiers battus La ville en 3 jours : nos propositions pour organiser votre séjour Bruges et Gand quartier par quartier : restaurants, bars, cafés, shopping, lieux de visite localisés sur une carte grand format Une balade à vélo des bords des canaux jusqu'au coeur de Gand Les environs : des échappées à 1h de Bruges et de Gand Carnet pratique : toutes les informations indispensables Deux compléments numériques gratuits Retrouvez toutes nos adresses géolocalisées sur l'appli Mapstr Retrouvez sur l'appli Geovelo l'itinéraire en ligne de notre balade à vélo Retrouvez dans ce guide toutes les bonnes adresses d'Aymeric Lehembre. Aymeric est animateur radio et guide touristique.